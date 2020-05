“Gascoigne si presentava alle interviste in mutande e ce le faceva saltare”, l’ex Lazio racconta

In queste settimane di dirette Instagram, a farla da padrone sono stati i racconti e gli aneddoti buffi, curiosi e simpatici. E, si sa, quando si tratta di situazioni particolari, di mezzo ci vanno sempre i personaggi più folli, pazzi. Chi, quindi, se non Paul Gascoigne?. Ennesimo aneddoto raccontato da un suo ex compagno, Thomas Doll, centrocampista della Lazio dal 1991 al 1994.

“Paul era un bravo che si è subito trovato a suo agio – riporta il Corriere dello Sport – per la sua simpatia e classe. Lui scherzava con tutti. Ad esempio, legava gli scarpini dei giocatori. Quando era in Inghilterra, comprava dei lettori cd e li regalava ai ragazzi. Faceva saltare delle interviste perché in mutande“.