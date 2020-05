Germania, due calciatori positivi al Coronavirus: squadra in isolamento per 14 giorni, niente ripartenza

Duro colpo alle ambizioni di ripartenza per il calcio tedesco. Nonostante molte positività riscontrate alla ripresa degli allenamenti, la Federazione ha deciso di andare avanti. Ma a fermarsi è la Dynamo Dresda, squadra di Zweite Bundesliga (la seconda divisione). Il club ha trovato due positività tra i calciatori e ha deciso di porre tutti in isolamento per 14 giorni, contro le disposizioni. Ciò significa che non potrà scendere in campo domenica 17 maggio sul campo dell’Hannover, il 23 maggio in casa contro il Greuther Fürth e il 27 maggio sul campo Arminia Bielefeld mettendo immediatamente in dubbio il regolare svolgimento del campionato. La 2.Bundesliga così come la Bundesliga ha in programma di riprendere il campionato, a porte chiuse, a partire dal prossimo weekend. Al momento la Deutsche Fußball Liga, la Federcalcio tedesca, non ha rilasciato comunicazioni ufficiali in merito a questa situazione ma fonti vicine alla DFL interpellate dal quotidiano ‘Spiegel’ hanno confermato che una decisione in merito al calendario verrà presa all’inizio della prossima settimana.

Zwei weitere Corona-Fälle: Gesamtes Zweitliga-Team ab sofort in 14-tägiger Quarantäne. Ausführliche Informationen zur aktuellen Situation bei der SGD gibt es hier: https://t.co/mb1BhViDJZ #sgd1953 pic.twitter.com/U3ikjMQX7n — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) May 9, 2020