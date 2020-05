Giallo in Bundesliga, calciatore del Lipsia aveva il Coronavirus ma tutto è stato nascosto [NOME e DETTAGLI]

La Bundesliga è ripartita col botto. Tanti gol nelle due giornate giocate sin qui, ma anche un giallo. Alcuni quotidiani tedeschi tra cui la ‘Bild’ e il ‘Kicker’ hanno lanciato le indiscrezioni secondo cui Marcel Sabitzer, centrocampista del Lipsia, abbia trascorso 14 giorni in quarantena senza che sia trapelato nulla. In gol nella vittoria esterna dei suoi contro il Mainz, Sabitzer era tornato a giocare per una ventina di minuti nel finale di gara contro il Friburgo. Una quarantena misteriosa, tenuta segreta dai dirigenti del club di proprietà della Red Bull.

Nella prima serie di test, a fine aprile, prima che venissero autorizzati gli allenamenti di gruppo, Sabitzer e un fisioterapista del gruppo-squadra sono risultati positivi al Coronavirus. Il caso è stato comunicato all’ufficio sanitario di Lipsia, in via riservata, come previsto dal protocollo di Lega. Il giocatore ha dovuto trascorrere due settimane di isolamento, ma visti i successivi tamponi negativi è stato riammesso al gruppo-squadra agli ordini di Julian Nagelsmann. Fino a ieri, nulla era trapelato, diversamente da quanto accaduto a Colonia e a Dresda.