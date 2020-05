Giggs: “Al Manchester United in 4 erano intoccabili per Ferguson, e c’è anche Ronaldo…”

Anni e anni di sfide e di vittorie, innumerevoli campioni passati sotto la sua “ala protettiva”, cresciuti e formatisi grazie anche alle sue ramanzine. Sir Alex Ferguson è considerato da tutti un maestro, da tanti – al Manchester United – un mentore. Ma c’era qualche calciatore che si poteva definire intoccabile. Mai veniva richiamato dall’ex tecnico. A rivelarlo, a ‘BeIN Sports’, è Ryan Giggs.

“C’erano 3-4 giocatori – dice – che hanno sempre evitato i suoi richiami. Uno era Eric Cantona, poi Bryan Robson, Roy Keane e Cristiano Ronaldo. Erano tutti vincitori, a loro modo. Hanno sempre fatto il loro in campo, così Ferguson non si è mai sentito in bisogno di sgridarli. A volte Cantona non faceva niente, non segnava, non pressava come ad esempio più avanti hanno fatto Rooney o Tevez, non aveva impatto sulla gara. Ma sapeva che prima o poi avrebbe fatto qualcosa di buono. Era un maestro a livello di psicologia, tirava fuori il meglio dai giocatori”.