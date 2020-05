Kimmich imita Totti e manda avanti il Bayern a Dormtund: il gol è bellissimo [VIDEO]

Prima gara della 28ª giornata di Bundesliga, la terza in Germania dopo il lockdown. Il turno si apre col botto, col big match (iniziato alle 18.30) tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. L’intervallo si è chiuso sul risultato di 0-1 per via della rete, a fine primo tempo, di Kimmich. Il difensore dei bavaresi ha deciso di imitare il Francesco Totti della situazione, beffando il portiere avversario da fuori area con un pallonetto perfetto. Ecco il VIDEO del gol.

ffs what a chip by Kimmich. pic.twitter.com/rXWJNOPbeH — Galu (@PSGalu) May 26, 2020