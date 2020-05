Gollini si allena nel cortile con due bambini, il portiere dell’Atalanta è… senza pietà [VIDEO]

Tornare bambini per fare inseguire a quegli stessi ragazzini il loro sogno. E’ quello che ha fatto Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, nel cortile. Un allenamento particolare, con due bimbi. Ma, anche tornando piccoli, l’obiettivo resta parare, almeno per Gollini. L’estremo difensore blocca tutti i tentativi. Il VIDEO postato da ‘cronache_di_spogliatoio’ è stato commentato dallo stesso numero 95 della Dea con un lapidario “Senza pietà…”. E come dargli torto.