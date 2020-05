“Calciatore scaricato per una challenge su Tik Tok”, il video sui social scatena la furia del club

L’avventura di Mario Gotze con il Borussia Dortmund è giunta al termine a causa di… un video su Tik Tok. Come riporta il Sun l’episodio avrebbe condizionato la decisione della società giallonera, che ha annunciato l’addio al termine della stagione: nel mirino un videoclip in cui si vede il calciatore in abito leopardato per una challenge con la compagna.

In questa stagione ha disputato appena 5 partite ed il suo rendimento non è stato all’altezza. In più alcuni atteggiamenti fuori dal campo avrebbero fatto infuriare il club tedesco. Il futuro potrebbe anche essere in Italia, la squadra maggiormente interessata è la Roma.