Grave lutto in Italia: è morto Matteo Bernasconi, travolto da una valanga [DETTAGLI]

Grave lutto per l’Italia. E’ morto Matteo Bernasconi, famoso alpinista dei Ragni di Lecco, è stato travolto da una valanga in Valtellina. Aveva appena 38 anni. L’allarme era scattato martedì in tarda serata, il corpo è stato recuperato poco prima di mezzanotte. Lascia la moglie ed il figlio di due anni.

Il ritrovamento dell’auto ha permesso di concentrare le ricerche nel canale della Malgina, il recupero della salma è terminato grazie all’intervento dell’elicottero dell’Azienda regionale emergenza urgenza Lombardia, decollato dalla base di Caiolo.