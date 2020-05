Grave lutto per Nainggolan: “così giovane, non riesco a crederci” [FOTO]

Grave lutto in famiglia per Radja Nainggolan, il centrocampista belga ha dovuto fare i conti con la morte della nipote, che – come scrivono i media in Belgio – si è dovuta arrendere dopo una lunga battaglia con il cancro. Il calciatore ha scritto un messaggio su Instagram: “Tesoro, mancherai a tutti noi. Al tuo ragazzo, ai bambini, al papà, ai fratelli e alle sorelle, a tutti. Così giovane, ancora non riesco a crederci. Ora vai dalla mamma e dalle un grande abbraccio. Ti proteggerà ancora di più”. Si tratta di un periodo veramente duro per Nainggolan che sta affrontando anche la battaglia per la malattia della moglie, Claudia.