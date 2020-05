Calcio italiano, senti Grifo: “Ci sentiamo al sicuro, la Serie A prenda esempio dalla Bundesliga”

“Siamo contenti che il campionato riparta. La Germania può essere un esempio per la Serie A e gli altri campionati. Siamo già in ritiro in albergo in vista della sfida di sabato contro il Lipsia. Camere singole ma allenamenti collettivi. Nello spogliatoio non abbiamo paura: la salute è la cosa più importante ma ci sentiamo molto sicuri“. A parlare così, in un’intervista al Corriere dello Sport, è l’attaccante del Friburgo Vincenzo Grifo, pronto a tornare in campo dopo la ripartenza annunciata dalla Bundesliga.