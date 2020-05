Chi, se non lui? E’ di Haaland il primo gol del “Calcio 2.0” [VIDEO]

Una previsione sicuramente non difficile. Tra coloro a cui avranno chiesto “Chi segnerà il primo gol in Bundesliga dopo la ripresa?”, in tanti avranno risposto: Haaland. Chi lo ha fatto non si è sbagliato. Il “Calcio 2.0”, quello della ripartenza dopo lo stop per emergenza sanitaria, ha l’immagine dell’attaccante predestinato, del centravanti considerato – in prospettiva – tra i migliori del panorama mondiale, considerata l’età. E’ lui a sbloccare il match di Bundesliga tra il suo Borussia Dortmund e lo Schalke 04, appoggiando in rete di piatto un servizio dalla destra.