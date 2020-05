“Ho avuto paura”, le prime parole di Koeman dopo il malore [FOTO]

Sono stati giorni molto difficili per l’attuale Ct dell’Olanda Ronald Koeman, l’allenatore è stato ricoverato all’Academic Medical Center di Amsterdam in seguito ad un malore. Attraverso i suoi social ufficiali ha deciso di mandare un messaggio per tranquillizzare tutto: “C’è stata un po’ di paura, lo scorso weekend. Per me, naturalmente, ma soprattutto per la mia famiglia. Fortunatamente i dottori dell’Academic Medical Center sono stati rapidi nell’assistermi e si sono comportati meravigliosamente, per questo sono loro molto grato”.

“Un tale evento aiuta a riportarti con i piedi per terra. È stato fantastico per me vedere quanta gente mi ha mostrato vicinanza. E quanti messaggi d’affetto ho ricevuto. Dalle conoscenze del mondo del calcio, dai club. Ma anche da persone totalmente sconosciute. Questo significa molto per me e vorrei ringraziare tutti. Nel frattempo mi sento di nuovo in forma come un violino. Ciò significa che tornerò a dare il massimo non appena una palla ricomincerà a rotolare. Ancora una volta: grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto. Ci rivedremo presto”.