“Ho sempre voluto decidere da solo i tempi, è il momento giusto”: l’ex Udinese e Chievo annuncia il ritiro

Gelson Fernandes appende gli scarpini al chiodo. Il 33enne svizzero, nelle ultime stagioni all’Eintracht Francoforte, ha annunciato il ritiro a fine stagione. In carriera ha vestito anche le maglie di Manchester City, Chievo e Udinese tra le altre. Con i veronesi ha giocato nella stagione 2010/2011, con i friulani per 6 mesi da gennaio a giugno del 2012. Queste le sue parole, riportate dal sito dell’Eintracht.

“Ho sempre voluto decidere da solo i tempi e le circostanze e non fermarmi soltanto perché non c’erano altre opzioni. Ci ho pensato a lungo e devo essere onesto con me stesso, i miei compagni di squadra e la società. Giocare in un altro club non è mai stato un mio pensiero. Sono felice di potermi ritirare qui, è il momento giusto. Io e l’Eintracht ci siamo dati molto”.