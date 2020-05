L’attaccante finisce nei guai: viola la quarantena, litiga con una donna e viene arrestato [NOME e DETTAGLI]

Il calciatore del Chelsea Callum Hudson-Odoi è finito nei guai. L’attaccante, infatti, è stato arrestato nella giornata di domenica, alle 4 del mattino dopo aver violato il lockdown e finito per litigare con una modella conosciuta online. La notizia è stata riportata direttamente dal quotidiano inglese The Sun, la polizia ha riferito che gli agenti e il London Ambulance Service sono stati chiamati nelle prime ore di domenica mattina “con un chiamata di una donna gravemente ferita”. Secondo quanto riportato la donna è stata portata in ospedale e che un uomo è stato arrestato, rimanendo in custodia di polizia.

Nel dettaglio Hudson-Odoi ha chiesto alla modella di fargli visita nel suo appartamento in lingerie, la donna avrebbe mostrato una selezione di sue foto in abiti altamente provocanti. Secondo quanto riporta il quotidiano, il calciatore ha mandato un’auto per portarla nella sua abitazione. Una vicina ha detto che la modella era arrivata all’edificio intorno alle 20:00 di sabato e ha aggiunto che “sembrava molto glamour, il tipo di ragazza che si può trovare su Love Island. Con bagagli Louis Vuitton molto eleganti”.