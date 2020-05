Ibrahimovic al Bologna? Bigon e Sabatini allo scoperto

Dopo la conferma di Sinisa Mihajlovic, arrivano nuove dichiarazioni su un possibile trasferimento di Zlatan Ibrahimovic al Bologna, sarebbe un colpo veramente clamoroso per il club rossoblu.

Riccardo Bigon e Walter Sabatini, rispettivamente direttore sportivo e coordinatore delle aree tecniche rossoblù, sono intervenuti sull’argomento ai microfoni di Sky Sport: “Ibra non offuscherebbe nessuno, ci mancherebbe – spiega Bigon – Sapete tutti com’è nata la possibilità per lui di venire a Bologna a gennaio. Non so se potrà esserci di nuovo un’apertura, il ragazzo ha un rapporto personale con Mihajlovic ma in questo momento non credo si possa riaprire”. Dello stesso avviso anche Sabatini: “E’ una trattativa che si può sviluppare solo attraverso un solido rapporto di amicizia e stima. Un discorso di mercato che possa riguardare Ibrahimovic non è alla portata del Bologna, magari averlo perchè farebbe crescere tutti i calciatori intorno a lui ma non ci credo molto”.