“Ibrahimovic da noi? E’ probabile, penso di sì. Ho capito com’è fatto”: il ds esce allo scoperto

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è un rebus. A risolverlo potrebbe essere l’Hammarby, squadra svedese con la quale l’attaccante si è allenato negli ultimi tempi. Intervistato da ‘Expressen’, il direttore sportivo dell’Hammarby Jesper Jansson ha parlato della possibilità di acquistare Ibra: “E’ Probabile…penso di si. Ma solo Zlatan lo sa. Al momento lui non ha detto nulla a riguardo e io non devo di certo dirgli che lo vogliamo qua. Ormai ho capito com’è fatto, lui non si esporrà fino a quando non sarà sicuro al 100%, ma ovviamente a noi l’ipotesi piacerebbe molto”. Il futuro di Ibra potrebbe essere dunque in patria, ma quel che appare ormai certo è che sarà lontano da Milano.