Ibrahimovic, messaggio criptico sui social: “Se non ti piace giocare con un vincente…”. Milan nel mirino?

L’assenza di Zlatan Ibrahimovic dall’Italia si è fatta sentire. Ma, a meno di ventiquattr’ore dal rientro a Milano, lo svedese è tornato a far parlare di sé. Lo ha fatto per via di un messaggio criptico pubblicato su Twitter. Nel commentare ‘The Last Dance’, docuserie che racconta l’ultima stagione di Michael Jordan ai Chicago Bulls, Ibra ha forse indirizzato una frecciata al Milan o a qualche dirigente rossonero in particolare: “Bello guardare The Last Dance. Vedi cosa significa giocare con un vincente. O ti piace o non ti piace. E se non ti piace, non giocare“.

I tifosi si sono scatenati con i commenti. Quello di Ibrahimovic sembra un avvertimento. Nel futuro rossonero sembra esserci sempre più Ralf Rangnick. Il destino del fuoriclasse svedese è invece incerto e quel tweet sembra un avviso ai naviganti: sapete cosa posso dare e cosa perdereste senza di me. In basso il messaggio di Ibra.

Nice to see The Last Dance.

Now you see how it is to play with a Winner.

Either you like it or not.

If not then dont play the game. pic.twitter.com/w2gDvuM4gY

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 12, 2020