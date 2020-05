Icardi va al Psg e i tifosi dell’Inter esultano: “Mercenario arrogante, ci siamo tolti il peso tuo e di Wanda”

Manca solo l’ufficialità, ma Mauro Icardi è praticamente un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Dopo il prestito di quest’anno dall’Inter, l’argentino passerà ai francesi a titolo definitivo per 58 milioni di euro (50 + bonus) con ulteriore incentivo di 15 milioni in caso di un suo ritorno in Italia, come previsto dalla clausola.

Alla notizia della cessione, i tifosi nerazzurri si sono scatenati sui social, ben contenti di essersi liberati di colui che era ormai diventato “un peso” non solo a livello economico della società ma anche per tutto l’ambiente. Poco più di un anno fa accadde quello di cui tutti sono a conoscenza, tra capricci, tira e molla, polemiche e ritorno in campo per l’ultima parte di stagione. Evidente come, ormai, i tifosi dell’Inter non lo volessero in squadra anche in vista di un’eventuale ritorno. Da cosa lo si intuisce? Dai messaggi più ricorrenti su Twitter. Molti duri e forti nei confronti suoi e della moglie agente Wanda Nara, che più di un grattacapo ha creato nei momenti della vicenda di maggior tensione. In alto la FOTOGALLERY con alcune reazioni.