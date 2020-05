Ilary mostra il nuovo ufficio di Totti, poi il siparietto con la segretaria: “Ma non era anziana?” [VIDEO]

Un locale moderno, elegante e con una vista mozzafiato. Il nuovo ufficio di Francesco Totti è stato svelato direttamente dalla moglie Ilary Blasi, in visita nell’edificio, all’Eur. L’ex capitano giallorosso si è gettato in una nuova avventura, quella da talent scout. Sono due le società di consulenza e assistenza fondate da Totti, la CT10 e la IT Scouting.

Ilary si è divertita durante il tour, finché non è rimasta sorpresa alla vista dalla segretaria, a detta di Totti “anziana”. Curioso e divertente il siparietto che ne viene fuori: “Tu sei Domitilla? Ma Francesco mi aveva detto che eri una signora anziana…“. L’imbarazzo della segretaria e le risate della Blasi ad introdurre Totti, che tiene in braccio la figlia Isabel e risponde alla “provocazione” della moglie. In basso il VIDEO.