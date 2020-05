Incendio in casa, calciatore muore in modo tragico: “ha lottato per la vita con coraggio” [NOME e DETTAGLI]

Una nuova tragedia ha sconvolto il mondo del calcio. E’ morto Marcelo Ruiz Márquez, giovane calciatore peruviano che militava nell‘Inter D’Escaldes, squadra di calcio andorrana. Secondo quanto riporta fanpage.it la causa sarebbe un incendio domestico, generatosi per motivi ancora da verificare. Aveva appena 16 anni.

La conferma è arrivata direttamente dal club di appartenenza. “Ci dispiace annunciare la morte di Marcelo Ruiz, un giocatore del nostro settore cadetto. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze per la perdita del nostro giocatore che ha lottato per la propria vita con grande sforzo e coraggio. Riposa in pace, Marcelo. L’Inter de Escaldes ha una stella nel cielo. Il suo contributo sarà ricordato in eterno”.