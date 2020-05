L’incidente di Paredes con Iturbe e il racconto shock: “Pensavo di morire, tragedia sfiorata”

In un’intervista a TyC Sports, ripresa dal Corriere dello Sport, l’ex calciatore della Roma Leandro Paredes ha rivelato il terribile momento vissuto con Iturbe, quando a causa di un incidente ha rischiato di morire.

“Io, Iturbe e Perotti eravamo andati con le nostre mogli a un concerto di Ozuna, ognuno con la propria auto. Stavamo tornando a casa, era tardi e per strada non c’era nessuno: a un semaforo rosso ci siamo detti di passare visto che la strada era deserta, ma proprio quando stavo per attraversare vedo un’auto passare e venire proprio verso di me. Ho provato a frenare, mi sono buttato tutto a destra ma dietro avevo Iturbe con il suo Suv. Io avevo un’auto piccola, in quel momento ho pensato che mi avrebbe schiacciato. Ho pensato che sarei morto. Nel tentativo di schivarmi Iturbe è finito su due ruote! La moglie quando è scesa era su tutte le furie, ci ha detto che eravamo dei matti. Per pure casualità non si è rivelato un tragico incidente”.