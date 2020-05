“Indossavo un orologio falso, quando Diego lo scoprì mi regalò un Cartier”: l’aneddoto su Maradona

Diego Armando Maradona ha vissuto una stagione a Siviglia, nel 1992/93. Il Pibe de Oro rientrava dopo la squalifica di un anno e mezzo per doping e ritrovò come allenatore Carlos Bilardo. A parlare di quel periodo e a raccontare un aneddoto sul fenomeno argentino è stato l’ex direttore sportivo della Roma Monchi, al programma ‘Informe Robinson’: “Poter stare nello stesso spogliatoio di Maradona è stato un sogno. Ha reso tutto facile sin dal primo giorno. Da noi non è mai stato al 100%, ma ha mostrato un calcio che ha incantato tutti. Una volta, durante una passeggiata a Barcellona, indossai un orologio falso e quando Diego scoprì che si trattava di un’imitazione mi invitò a casa sua per darmi un Cartier. ‘Ecco, adesso hai un bell’orologio. Non devi indossarne uno falso’”.