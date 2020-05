“Ingiusto il titolo al Barcellona, siamo noi i più forti”, il portiere mette le cose in chiaro

Anche in Spagna sono giorni molto importanti sulla ripresa del campionato, la Liga sta studiando tutte le soluzioni per il ritorno in campo. Ma c’è anche l’potesi di sospendere il campionato e l’eventuale titolo al Barcellona scatena la reazione di Thibaut Courtois del Real Madrid. “Siamo a soli due punti dal Barcellona e possiamo laurearci campioni, sarebbe davvero una sfortuna se la stagione fosse cancellata”, spiega alla televisione pubblica belga.

“Non sarebbe giusto se in Spagna si decidesse che il Barcellona è campione. Contro di loro abbiamo pareggiato una partita e ne abbiamo vinta un’altra. Abbiamo dimostrato di essere una squadra migliore. Siamo due punti dietro, non sarei d’accordo con questa scelta. Il caso del Liverpool in Inghilterra è diverso, lo posso capire perché non so quanti punti hanno rispetto al secondo (25, ndr). Vorrei concludere la stagione: mancano undici partite ed è presto per dire chi è campione”.