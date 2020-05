Inter-Torino 3-1 – Lukaku e il Big Mac, Pizzul portasfiga. Mazzarri gioca al Lotto: “9-30-37-77, terno e quaterna”

All’intervallo della sfida contro il Brescia la telefonata tra Mazzarri e Longo. “Fai come me, richiama l’attenzione dell’arbitro con il gesto dell’orologio”. L’arbitro che fraintende: “Longo mi ha offerto più volte il suo orologio, ma non mi ha convito perché il valore totale di quel modello non superava i 10 euro”. La decisione del Torino è stata affidare la panchina a Walter Mazzarri per la gara da ex contro l’Inter. Scelta che, visto il risultato finale, non ha pagato. Conte intendeva affidarsi a Lukaku, tornato in grande forma (in allenamento) dopo i problemi di stomaco della scorsa giornata. Dopo la rifinitura il tecnico nerazzurro dice: “Per me quello di domani è come un big match, mangiamoceli”, ma Lukaku fraintende e capisce “un Big Mac”. Così in serata si abbuffa al McDonald’s. Il sabato è impresentabile, sarà panchina per lui: gioca Politano al fianco di Lautaro. Mossa che non produce quasi nulla. E’ 0-0 al 45′.

Mazzarri mescola le carte nell’intervallo e si fa una scopetta con Sirigu, Belotti e Baselli. I calciatori granata sembrano rivitalizzati dalla pausa. Il Gallo canta al 57′: cross di De Silvestri e perfetta incornata di Belotti per il vantaggio ospite. Mazzarri inizia a fare il segno dell’orologio ma non all’arbitro ai suoi giocatori: “Iniziate a perdere tempo!”. Ora, va bene tutto, ma fare ‘melina’ al 60′ sembra quantomeno azzardato. E infatti…Bruno Pizzul, richiamato in cabina di commento per l’occasione si avventa in una delle sue sentenze: “L’Inter non ha mai tirato in porta, il Torino pregusta i 3 punti. Ormai mancano solo 5 minuti più recupero”. Non l’avesse mai detto. Conte si gioca la carta Esposito. Mossa azzeccata. Il baby talento dell’Inter sfrutta la prima occasione buona e con un bel sinistro a giro fa 1-1. Al minuto 89 è Brozovic a pescare il jolly dai 30 metri. San Siro esplode. Mazzarri anche. Il tecnico non crede ai suoi occhi: “Farsi rimontare così in due minuti, è da dilettanti”. Si siede sconsolato in panchina, dedicandosi alla cabala. Grande appassionato di Lotto, inizia ad annotarsi tutti i numeri dei marcatori: “Questi me li gioco al Lotto e al 10 e Lotto”, dice alla panchina. “Mi gioco il terno secco: 9-30-77”. Tempo di finire la frase e l’Inter trova il tris con Skriniar, che approfitta di una dormita della difesa del Toro sugli sviluppi di calcio d’angolo e fa 3-1. Mazzarri annota anche il 37 e suggerisce: “terno e quaterna: 9-30-37-77, su Milano e Torino. Fossi in voi ci proverei”. Chissà, staremo a vedere.