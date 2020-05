L’Inter vince la sua prima Coppa dei Campioni: trionfo contro un Real Madrid stellare

Continua il nostro appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi’, giornata molto importante per i tifosi dell’Inter. Il 27 maggio 1964 il club nerazzurro riuscì a conquistare la prima Coppa Campioni dopo il successo 3-1 contro il Real Madrid al Prater di Vienna. Si è trattata di una vittoria sorprendente per la squadra di Angelo Moratti contro una squadra veramente stellare e sulla carta più forte. Per il club italiano le reti sono state realizzate da Mazzola (doppietta) e Milani, mentre per il Real segnò Felo. Questo l’11 entrato nella storia dopo quel successo: Sarti, Burgnich, Facchetti, Tagnin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Milani, Suarez, Corso. All.: Herrera.