Ivana Icardi seppellisce l’ascia di guerra, segnali di pace con Mauro e Wanda Nara: “Mi pento”

Ivana Icardi, fresca di eliminazione da ‘Supervivientes’, manda segnali di pace verso il fratello Mauro e la cognata Wanda Nara. Un’ostilità che dura da anni, ma che sembra giunta al termine. A giudicare dalle dichiarazioni, infatti, Ivana sembra voler seppellire l’ascia di guerra: “Non capisco perché sia ​​successo quello che è successo a mio fratello e alla mia famiglia e di tutto ciò ho incolpato sua moglie e il suo modo di essere, che lo ha travolto un po’. Il perdono è qualcosa che voglio praticare di più nella mia vita. Mi pento delle situazioni con la mia famiglia, che forse ho creato senza accorgermene. Anche se avevo le migliori intenzioni, a volte le cose non sono come uno le vuole. Combatto, metto mia madre in mezzo e lei non se lo merita. La cosa più importante nella mia vita è la mia famiglia. Spero che questo sia il momento in cui l’amore per mio fratello sia più forte delle mie lotte con Wanda“.