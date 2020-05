Julio Cesar e il siparietto con Ibra prima di un rigore nel derby: “Ecco cosa gli dissi…”

E’ rimasto impresso a tutti, a distanza di anni, il siparietto tra Julio Cesar ed Ibrahimovic prima di un rigore in un derby. Il portiere, che era stato compagno dello svedese in nerazzurro, prova a distrarre l’attaccante, gli dice qualcosa e gli fa la linguaccia. Il centravanti segna e, per vendetta, gli risponde per le rime. Ma nessuno ha mai capito cosa sia siano detti realmente.

E’ lo stesso Julio Cesar a confessarlo ai microfoni di Sky Sport: “Mi chiedono tutti di questa cosa, io provavo a togliergli la concentrazione. Sono andato da lui e gli ho detto sottovoce ‘Tu tirerai in mezzo perché ti conosco bene‘… poi la linguaccia è venuta fuori perché gli ho detto: ‘Ti ho beccato pezzo di…’ scherzando. Poi ha tirato, calciato benissimo e lui mi ha risposto: ‘Adesso vai a prenderti il pallone, pezzo di… tu’. Ma ovviamente scherzando, ci vogliamo bene”.