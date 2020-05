“Juve-Inter? L’avete vista…”, i sospetti di Lotito. La Procura della Figc apre un’indagine

“Oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che vabbè, l’avete vista”. E’ una clamorosa frase pronunciata dal presidente della Lazio Claudio Lotito, in una recente intervista a ‘Repubblica’. Secondo quanto riporta ‘Il Tempo’ quella frase è diventata oggetto di indagine da parte della Procura federale, è stato aperto un procedimento ed il numero uno biancoceleste è stato convocato per un chiarimento.

Cosa intendeva Lotito? Ha messo in dubbio la regolarità della partita? Se Lotito dovesse fornire informazioni tali da mettere in discussione la regolarità di Juve-Inter, a quel punto la Procura federale dovrebbe aprire un’indagine per illecito sportivo. In caso contrario, gli inquirenti potrebbero valutare il deferimento di Lotito per dichiarazioni lesive.