Juventus, Chiellini show: “odio l’Inter. Balotelli è negativo, Felipe Melo è una mela marcia”

Giorgio Chiellini senza peli sulla lingua. Il difensore della Juventus spera di trovare la migliore condizioni fisica e tornare grande protagonista, nel frattempo lancia clamorose bordate nei confronti degli avversari, da Balotelli a Felipe Melo. Le accuse sono arrivate tramite il suo nuovo libro “Io, Giorgio”, scritto con Maurizio Crosetti. “Balotelli è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo. In Confederations Cup, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi. Uno anche peggio era Felipe Melo: il peggio del peggio. Con lui si rischiava sempre la rissa. Lo dissi anche ai dirigenti: è una mela marcia”.

Intervistato dal quotidiano La Repubblica, Chiellini ha rincarato la dose: “Confermo, ma non ho rancore né mi interessa averne, se mi toccherà condividere qualcosa con loro lo farò. Non sono il migliore amico di tutti, però loro sono gli unici due ad essere andati oltre un limite accettabile. Per come sono fatto, il problema non è se giochi bene, male o se qualche volta fai serata, ma se manchi di rispetto e non hai dentro niente. Una volta va bene, se è ricorrente no”.

Nel libro Chiellini dice chiaramente ‘Odio l’Inter’: “Penso che la gente capirà cosa intendo dire, che non verrò interpretato male. Io odio sportivamente l’Inter come Michael Jordan odia i Pistons, non posso non odiarla, ma il 99,9 per cento delle volte che ho incontrato fuori dal campo persone con cui mi sono scannato in partita, ci siamo fatti due risate. Difatti il messaggio che mi ha fatto più piacere, quando mi sono rotto il ginocchio, è stato quello di Javier Zanetti. L’odio sportivo è quello che ci spinge a superare l’avversario: se gli si dà il giusto significato, è una componente essenziale dello sport”.