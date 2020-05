Juventus, Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino [VIDEO]

*Aggiornamento delle 22.30: il calciatore è atterrato a Torino. Adesso dovrà rispettare il periodo di quarantena obbligatoria imposto a tutti i calciatori provenienti dall’estero.

Poco prima delle 19.30, il jet privato di Cristiano Ronaldo è partito dall’aeroporto di Funchal, a Madeira. Tutta la famiglia presente a bordo, con destinazione Torino. L’arrivo è previsto in serata. L’asso portoghese è di ritorno per via della ripresa degli allenamenti della Juventus, che può far tornare ad allenare i suoi atleti – ma per ora individualmente – al centro sportivo dopo il sì del Viminale di ieri. Rientro in Italia, dunque, dopo quasi due mesi dalla partenza verso il Portogallo – subito dopo Juventus-Inter dell’8 marzo – per assistere la madre allora malata.