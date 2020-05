Juventus, Cristiano Ronaldo è già carico: “pazienza e coerenza per superare le difficoltà” [FOTO]

“Quando diventeremo pazienti e coerenti, incontreremo un modo per superare le difficoltà”. E’ il messaggio che è stato pubblicato da Cristiano Ronaldo sul suo profilo Instagram. Dopo aver osservato le due settimane di quarantena il portoghese è tornato ad allenarsi in modo individuale, in vista dell’eventuale ripresa del campionato. Cr7 ha varcato il cancello del centro sportivo bianconero al volante della sua Jeep, il messaggio pubblicato sui social conferma l’intenzione di tornare subito grande protagonista.