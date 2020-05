Juventus, l’entusiasmo di Kulusevski: “non vedo l’ora di duettare con Dybala”, poi il retroscena su Ronaldo

La Juventus ha deciso di puntare su Dejan Kulusevski, il calciatore è stato prelevato dal Parma. Adesso si candida ad essere un grande protagonista del futuro del club bianconero, come ha confermato in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Non sto nella pelle, non ero mai rimasto tanto tempo senza pallone. Voglio fare la mia parte per questo finale. Non penso ai miei gol, l’importante è vincerle tutte. E voglio sfruttare ogni giorno per imparare”.

CRISTIANO RONALDO – “Che emozione quel giorno allo Stadium, un’atmosfera unica! E CR7 mi ha detto: “Benvenuto Dejan, come stai?”. Anche Buffon e Chiellini sono stati carini con me. Una gioia immensa per un ragazzo che li aveva visti solo in tv”.

LA JUVE – “Mi attrae l’idea di misurarmi con i migliori. A maggior ragione vado lì per imparare. Non vedo l’ora di duettare con Dybala e il suo sinistro magico: in ogni caso ora so giocare in più ruoli e conto di ritagliarmi uno spazio anche a Torino. Sarri è stato simpatico, mi ha messo a mio agio. Conoscevo il suo Chelsea e il suo tipo di gioco. Anche per questo ho scelto il bianconero”.