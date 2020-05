Juventus, l’esito di tutti gli esami sul Coronavirus: il comunicato

“Continua il programma di lavoro della Juventus alla Continassa. Da qualche giorno, i calciatori bianconeri effettuano sedute di allenamento individuali a piccoli gruppi, con mantenimento delle distanze. In applicazione delle indicazioni della Commissione medico scientifica federale della FIGC, ieri tutto il gruppo squadra ha effettuato i test diagnostici che hanno dato esito negativo; in questi giorni riprenderà il lavoro di allenamento con gruppi più numerosi”. E’ questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Juventus. Buone notizie per il club bianconero che, dunque, può preparare con tranquillità la ripresa del campionato, in attesa di una decisione definitiva sul ritorno della stagione.