Juventus, Rabiot non è tornato per protesta: il motivo dello sciopero irrita i bianconeri

Ambientamento difficile, prestazioni non all’altezza (se non per qualche partita prima della pausa), feeling con i tifosi mai sbocciato. L’avventura di Adrien Rabiot alla Juventus sembra essere già finita. E a rafforzare questi sospetti c’è la decisione del francese di non rientrare a Torino. Tra i calciatori bianconeri, ad eccezione di Gonzalo Higuain ancora in Argentina per assistere la madre malata, il centrocampista è l’unico a non essere tornato in Italia.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Rabiot si troverebbe ancora in Costa Azzurra. Alla base del mancato rientro ci sarebbe una sorta di protesta contro la società. Il francese non avrebbe gradito il taglio dello stipendio deciso dalla Juventus. Una sorta di sciopero che sta irritando i bianconeri, giunti al limite con la pazienza. E l’addio è sempre più vicino.