Juventus, Rabiot risponde alle critiche al veleno: “ultimo giorno di sciopero…” [FOTO]

In casa Juventus è scoppiato il caso Rabiot, ma il calciatore ha deciso di gettare acqua sul fuoco. Il francese dovrebbe tornare a breve in Italia, dopo alcune voci che parlavano di uno ‘sciopero’ del centrocampista a causa della riduzione degli stipendi decisa con la società. L’ex Psg attraverso alcune Stories su Instagram ha risposto in modo ironico.

“Quando ti rendi conto che è stato il tuo ultimo giorno di… sciopero”, “Giornali-tv, non ingerire”. Il fatto è esploso anche in Francia, tanto che lo juventino è finito in prima pagina de ‘l’Equipe’ di oggi. Rabiot è atteso a breve in Italia, poi la quarantena di 14 giorni prima di riprendere la preparazione.