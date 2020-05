La Juventus rimanda gli allenamenti collettivi: Cristiano Ronaldo al lavoro da martedì

La Juventus continua la preparazione individuale in attesa di novità sulla ripresa del campionato. I bianconeri sono alla Continassa per gli allenamenti individuali e secondo quanto riporta ‘Sportmediaset’ anche nella giornata di lunedì proseguirà su questo indirizzo, con piccoli gruppi. Gli allenamenti collettivi, quindi, potrebbero partire da martedì. Nella stessa giornata è prevista anche la presenza di Cristiano Ronaldo, con visite in mattinata e allenamento nel pomeriggio. L’asso portoghese terminerà proprio domani i 14 giorni di quarantena. Da mercoledi’ si rivedranno Matuidi e Khedira, giovedì torneranno Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro, mentre gli ultimi ad aggregarsi saranno Rabiot e Higuain,