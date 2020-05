Gli allenamenti sono ripresi, ma ci sono delle regole da rispettare. E nello spogliatoio della Juve sembra che ci sia qualcuno che non si attiene al protocollo. Juan Cuadrado, esterno colombiano, ha postato una foto insieme ai compagni Rodrigo Bentancur, Paulo Dybala e Daniele Rugani. Nello scatto si notano i calciatori non a debita distanza. Non sono mantenuti i due metri canonici. Una leggerezza. In basso la FOTO.

Visualizza questo post su Instagram Good training sesión,con los Panitas 👍🏾💪🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 Un post condiviso da Juan Cuadrado (@cuadrado) in data: 20 Mag 2020 alle ore 4:01 PDT