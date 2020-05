Klopp: “Ci sono cose peggiori nella vita che non vincere il titolo. I centri sportivi sono luoghi sicuri”

Jurgen Klopp torna a parlare della ripresa dei campionati e, in particolare, dell’assegnazione del titolo. Qualora la Premier League non venisse portata a termine, il Liverpool rischierebbe di non diventare campione. Ma il tecnico tedesco non è preoccupato dall’eventualità, come ribadito in un’intervista alla ‘Bild’: “Ci sono cose peggiori nella vita rispetto a non diventare campioni. Molte persone hanno grossi problemi e tante sono morte. I nostri centri sportivi sono i luoghi più sicuri. Nessuno si può infettare al loro interno”.