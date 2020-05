Kulusevski: “No all’Inter per Conte”. E i tifosi lo attaccano: “Ha già imparato lo stile Juve!”. I messaggi più forti

“Sarri è stato simpatico, mi ha messo a mio agio. Conoscevo il suo Chelsea e il suo tipo di gioco. Anche per questo ho scelto il bianconero. L’Inter invece ha preso Eriksen e sta faticando? Esatto. Con Conte i movimenti sono diversi, come l’assetto tattico. E il mio dubbio era proprio questo“. Sono queste le parole di Dejan Kulusevski, acquistato dalla Juventus a gennaio ma rimasto in prestito a Parma fino a fine stagione. Il giovane centrocampista, in un’intervista di oggi a Gazzetta dello Sport, ha spiegato i motivi per cui ha scelto il club bianconero. Decisione puramente tattica, ma ai tifosi dell’Inter non è andata giù. I supporters nerazzurri, infatti, hanno invaso Twitter con messaggi duri e forti nei confronti di Kulusevski. “Il ragazzino è già arrivato”, Nuovi Chiellini crescono”, ma anche “Ha già imparato lo stile Juve” tra le reazioni degli utenti. Che riproponiamo nella FOTOGALLERY in alto.