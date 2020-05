“Era una disgrazia in allenamento. Ha avuto un impatto negativo sulla squadra”: l’attacco a Balotelli

Come se non fossero bastati gli attacchi di Giorgio Chiellini nel suo nuovo libro, un altro ex compagno di squadra si scaglia contro Mario Balotelli. Stavolta è Ricky Lambert, ex attaccante del Southampton e del Liverpool. Proprio durante l’esperienza in maglia Reds i due si sono incrociati. Era il 2014 e il Liverpool aveva ceduto Luis Suarez al Barcellona, ma la coppia Lambert-Balotelli fece rimpiangere l’uruguayano. L’inglese, a ‘Bristol Live’, ha parlato delle scelte di Rodgers: “Brendan Rodgers mi mise davanti Balotelli e mi fece andare fuori di testa. Non riuscivo a capire. Il modo in cui si allenava era una disgrazia. Fuori dal campo d’allenamento è un grande ragazzo, ma quando si allena non è così. Avevo incontrato altri giocatori così, ma solitamente erano bravi abbastanza da cavarsela. Lui no. Non capisco come Rodgers glielo concedesse e perché scegliesse lui anziché me. Ha avuto un impatto negativo sulla squadra”.