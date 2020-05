Lapo Elkann difende Chiellini: “Sei il nostro capitano, ti amiamo e siamo orgogliosi di te”

Anche Lapo Elkann è intervenuto sulla polemica che ha visto coinvolto Giorgio Chiellini nelle ultime ore. Il capitano della Juventus ha sparato a zero contro Balotelli e Felipe Melo nel suo nuovo libro. In tanti si sono schierati a favore del difensore bianconero, molti altri invece ne hanno preso le distanze e lo hanno criticato. Lapo Elkann ha usato i social per esprimere la sua vicinanza al numero 3 della Juve: “Chiellini sei il nostro capitano. Noi ti amiamo e stimiamo, siamo orgogliosi di te. Forza Chiello”. Il tweet di Lapo ha ricevuto in poche ore oltre 1000 like ma, a sua volta, ha scatenato reazioni opposte. In basso il TWEET.

Chiellini SEI il Nostro Capitano. Noi ti Amiamo e Stimiamo e Siamo Orgogliosi di TE #Forza Chiello #ForzaCapitano 🤍🖤 pic.twitter.com/Tz8VNXr1Zy — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 10, 2020