Squadra nei guai per allenamenti di gruppo senza permesso: rischia una penalizzazione [NOME e DETTAGLI]

Il Lask Linz è finito nei guai. E’ stato infatti avviato un procedimento contro il il club austriaco per la possibile violazione di alcune linee guida, la denuncia sarebbe arrivata direttamente dai diretti concorrenti per il titolo: la Red Bull Salisburgo che ha deciso di parlare a nome di tutte le altre squadre. I video mostrerebbero le sessioni di gruppo da parte del Lask Linz, al momento è consentito lavorare solo in piccoli gruppi.

In merito si è espresso il direttore commerciale del Salisburgo, Stephan Reiter, che ha dichiarato di essere: “Scioccato e sbalordito”. Il Salisburgo ha deciso di prendere le distanza dal Lask Linz, la capolista del campionato adesso rischia anche una penalizzazione. Il torneo austriaco riprenderà il 2 giugno.