“Lautaro Martinez ha già deciso, vuole andare al Barcellona”: la bomba dell’ex attaccante

Nicola Amoruso sgancia la bomba sul futuro dell’attaccante Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato dall’ex Reggina ai microfoni di Gazzetta.it, l’argentino avrebbe deciso di lasciare l’Inter per trasferirsi al Barcellona, uno dei club più importanti al mondo.

“Credo sia soprattutto lui a voler andar via e quando un giocatore vuole andare via l’operazione si conclude. Sono convinto che Lautaro abbia già deciso. C’è in ballo la carriera di un giocatore, in una squadra che domina in Europa già da anni e col miglior giocatore al mondo, magari anche con un ingaggio raddoppiato. E’ dura fare scelte di cuore in certi momenti: all’Inter Lautaro è amato, non è una scelta semplice, ma ci sta questa scelta e credo verrà sostituto da un calciatore altrettanto forte”.