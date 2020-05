“Lautaro ha qualità, Lukaku no”: Felipe Melo torna a parlare dell’Inter

Felipe Melo è stato al centro di una querelle con Chiellini, adesso arrivano nuove dichiarazioni dell’ex Inter proprio sul club nerazzurro.

“Lautaro lo conosco, lo vedo giocare perché seguo l’Inter. Mi ricorda Gabriel Jesus, che lavora molto senza palla, lotta e segna tanto” spiega il brasiliano in un’intervista rilasciata a Olé. “Secondo me sarà l’attaccante del futuro a livello mondiale. Ha solo 22 anni, ma ha forza e potenza e ha un obiettivo. Un attaccante deve sempre avere un obiettivo. Mi piace moltissimo come giocatore. Per esempio, Lukaku è molto forte fisicamente ma non ha così tanta qualità. Prima di andare all’Inter, dissi a Lukaku che si sarebbe trovato perfettamente con Lautaro che esce di più dall’area, si muove da seconda punta. Sono curioso di vedere Lautaro nel Barcellona. Hanno già Suarez e Messi, pensa con Lautaro e Neymar anche: servirebbero sette Felipe Melo in mezzo al campo per fermarli, altrimenti sarebbe subito rosso” conclude.