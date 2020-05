Brambati dichiara: “Strakosha positivo al Coronavirus”. La smentita del fratello del portiere della Lazio

Massimo Brambati, ex calciatore di Torino e Bari, si è lasciato andare a delle dichiarazioni in merito alla positività di due calciatori di Serie A. Queste le sue parole nel corso di una diretta Instagram: “Ci sono due giocatori, uno del Milan e uno della Lazio, positivi al Coronavirus. Quello biancoceleste è Strakosha, che dicono abbia un infortunio alla caviglia e non è vero, invece, ha fatto un tampone ed è risultato positivo”.

A smentire la notizia è il fratello del portiere della Lazio, Dimitris, che sempre su Instagram ha risposto per le rime a Brambati: “Dovresti vergognarti di diffondere bugie e, se non rispettassi la tua età, ti farei personalmente causa per disinformazione”. Anche in casa Lazio c’è la massima serenità. Strakosha sta recuperando da un infortunio al piede e tornerà presto in campo.