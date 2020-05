Lazio, tutto risolto sulla questione stipendi: i giocatori e Lotito trovano l’accordo

Tutto risolto. I calciatori della Lazio e il presidente Lotito hanno trovato il “compromesso” sulla questione stipendi. Il primo incontro aveva trovato insoddisfatti i giocatori, soprattutto per le richieste del patron biancoceleste legate alle mensilità di marzo e aprile e anche a quelle di maggio e giugno in caso di non ripartenza. Ma, come riporta il Corriere dello Sport, è stato siglato una sorta di “patto scudetto“. Il presidente pagherà un premio in caso di vittoria del campionato, chiedendo però di trattare su maggio e giugno. Di queste due, una sola potrebbe essere pagata, spalmata la prossima stagione.