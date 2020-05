Le notizie del giorno – Addio all’ex allenatore dell’Inter. Tragedia nel calcio, morto calciatore a 24 anni

Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Nella serata di ieri si è spento a Roma, all’età di 77 anni, Claudio Ferretti, giornalista della Rai e voce storica di “Tutto il calcio minuto per minuto”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Dejan Stankovic, ex centrocampista serbo di Lazio e Inter, ha ricordato la stagione del triplete con i nerazzurri in un’intervista a ‘Repubblica’:opo la partita contro il Catania Mourinho si infuriò. Poi andammo a giocare contro il Chelsea e facemmo la partita perfetta. Dopo il gol di Piqué in semifinale contro il Barcellona sarei voluto entrare in campo, menare, fare tutto. Mi sono chiuso negli spogliatoi, in bagno. I secondi non passavano mai. Al gol di Bojan, poi annullato, ho perso i sensi“. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Tragedia nel mondo del calcio. All’età di 24 anni è morto Jordan Diakase, è cresciuto nelle giovanili del Psg, ha disputato anche una Youth League al fianco di calciatori del calibro di Coman e Augustin. Non era riuscito però ad imporsi e dopo essersi svincolato, aveva firmato prima al Chaux-de-Fonds e poi al NK Rudes. La notizia è stata confermata anche sui social dal suo attuale club, l’AS Furiani-Agliani, club di terza divisione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Giornata molto importante per la ripresa del campionato di Serie A. E’ stato, infatti, raggiunto l’accordo tra il Comitato tecnico scientifico e i medici di Serie A sul protocollo sanitario da seguire in caso di nuova positività di un calciatore: il periodo di quarantena viene ridotto da 14 a 7 giorni, sia per il diretto interessato, sia per la sua squadra, mentre rimane di due settimane se la positività viene riscontrata durante gli allenamenti collettivi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).