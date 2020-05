Le notizie del giorno – Calciatore nella bufera, la nuova Calciopoli e il dramma dell’ex attaccante

Le notizie del giorno – Bufera in Bundesliga. Salomon Kalou, giocatore dell’Herta Berlino, ha realizzato una diretta Instagram in cui si notano dettagli sconcertanti sulla gestione della ripresa degli allenamenti in Germania. Strette di mano, nessuna distanza di sicurezza e lamentele sul taglio degli stipendi. I compagni di squadra di Kalou, inconsapevoli di essere ripresi, non si sono fatti mancare nulla. Un comportamento che la stessa DFB ha immediatamente condannato tramite una nota ufficiale di richiamo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Altri casi di Coronavirus in Bundesliga. Dopo un membro dell’Aue Erzgebirge, club della seconda divisione tedesca, si sono registrati altri due positivi. Si tratterebbe di un calciatore e di un membro dello staff del Borussia Moenchengladbach. Entrambi sono già in quarantena. Lo riporta il Rheinische Post. Nelle ultime ore sono stati effettuati tantissimi controlli per permettere la ripresa dei campionati. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il dramma dell’ex calciatore. Stiamo parlando di Marco Nicoletti indimenticato attaccante della Cremonese anni ‘80 che risulta ricoverato per il Coronavirus. Tutta la famiglia è stata colpita dall’emergenza, come racconta il diretto interessato in un’intervista a La Provincia di Cremona. “Avevo raggiunto i miei fratelli a Vicenza i primi giorni di aprile perchè mio papà stava male e volevo dare una mano. Prima di Pasqua lo hanno dimesso dicendo che era negativo al virus, ma è peggiorato in pochissimi giorni. Noi lo abbiamo assistito al meglio delle nostre possibilità, ma non c’è stato nulla da fare. Lui non portava la mascherina perchè stava molto male e faceva fatica a respirare, noi cercavamo di dargli sollievo in qualche modo, ma stava davvero troppo male e così abbiamo richiamato l’ambulanza. L’hanno riportato in ospedale ma non c’è stato nulla da fare. Il giorno di Pasquetta se ne è andato. Subito dopo è stata male mia madre. Era debilitata dal Covid, ma soprattutto straziata dal dolore per la perdita di papà e si è lasciata andare. Ha rinunciato a combattere e dopo una settimana lo ha raggiunto”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Nuovo caso di Coronavirus nel calcio italiano, è risultato positivo un calciatore del Como, l’annuncio è arrivato direttamente dal club attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Le dichiarazioni dell’ex capo della Procura Pecoraro hanno scatenato il caos, il riferimento è sul match di campionato Inter-Juve del 2018 con l’episodio della mancata espulsione di Pjanic, “è Sparito file audio di Orsato”, è stata l’accusa. Adesso ha parlato Massimo De Santis, ex arbitro che è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo, come riporta anche il ‘Corriere dello Sport’. “Sulle chiacchiere è nato Calciopoli e potrebbe nascere un altro processo rimettendo il calcio sotto accusa. Per il campionato oggetto di Calciopoli, non c’è un episodio contestato, oggi lo facciamo perché è impossibile fare cose così eclatanti con l’aiuto della tecnologia. Su un campionato, la partita chiave è quella dell’ultima giornata, in questo periodo sento ancora alcuni giocatori dell’Inter per il famoso 5 maggio in cui persero e vanno a vedere le partite di 5 mesi prima. Orsato sbagliò tutta la partita Inter-Juve, ma un qualsiasi arbitro, anche un ragazzo dell’Eccellenza, messo nella stessa posizione di Orsato, l’unico dubbio che può avere è se cacciare il cartellino giallo o rosso”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).