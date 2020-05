Le notizie del giorno – Il calciatore che ha rischiato di morire, la multa a Ibra e la dipendenza dal poker

Le notizie del giorno – “Ho vissuto il Covid in prima persona. Nella nostra famiglia si sono ammalati in 9, il virus l’ho portato in casa io: mia moglie, mia figlia, i miei cognati e i nipoti. E soprattutto ai miei suoceri, per cui ho avuto molta paura. Sono stati ricoverati trenta giorni, e per fortuna sono stati allo Spallanzani, uno dei migliori centri al mondo per questo virus”. Ad annunciarlo, a ‘Il calciomercato che verrà’ su Sky, è il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradé. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ stato per un po’ lontano dall’Italia, allenatosi nella sua Svezia, all’Hammarby, ma Zlatan Ibrahimovic è riuscito comunque a far parlare di sé. Cosa ha combinato? E’ stato multato. Come riporta Mediagol, l’attaccante del Milan avrebbe guidato la sua Ferrari Monza SP2, nera e con gli interni rossi, senza autorizzazione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

In un’intervista a TyC Sports, ripresa dal Corriere dello Sport, l’ex calciatore della Roma Leandro Paredes ha rivelato il terribile momento vissuto con Iturbe, quando a causa di un incidente ha rischiato di morire. “Io, Iturbe e Perotti eravamo andati con le nostre mogli a un concerto di Ozuna, ognuno con la propria auto. Stavamo tornando a casa, era tardi e per strada non c’era nessuno: a un semaforo rosso ci siamo detti di passare visto che la strada era deserta, ma proprio quando stavo per attraversare vedo un’auto passare e venire proprio verso di me. Ho provato a frenare, mi sono buttato tutto a destra ma dietro avevo Iturbe con il suo Suv. Io avevo un’auto piccola, in quel momento ho pensato che mi avrebbe schiacciato. Ho pensato che sarei morto”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il 14 giugno, così come la data proposta dalla Lega di Serie A, riparte il campionato in Turchia. Oggi, però, sono risultati positivi ben 8 membri di uno stesso club: il Besiktas. E’ la stessa società ad annunciarlo con una nota sul proprio sito ufficiale. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Nicklas Bendtner è nella fase discendente della carriera, nel corso gli anni è stato protagonisti di atteggiamenti che hanno fatto sempre molto discutere. L’ex Juventus, nel corso del programma TV Bendtner and Philine, che conduce con la sua fidanzata Philine Roepstorff ha svelato un retroscena. “Ho perso molti soldi, una quantità assolutamente incredibile. Ho giocato molto a poker nella mia vita, ho sfidato un giocatore professionista sin da quando avevo 19 anni. È difficile quantificare quanti soldi ho perso, ma dovrebbero essere attorno ai cinquanta milioni di corone danesi, oltre 6 milioni di sterline. Per me era questo, giocare d’azzardo, divertirmi e finire nei casini. Non posso dire di avere avuto una dipendenza dal gioco, sono sempre stato in grado di controllarmi”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).