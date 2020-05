Le notizie del giorno – Coronavirus, 6 nuovi casi in Serie A. Ex calciatore in coma, presidente in ospedale

Le notizie del giorno – Tamponi a tappeto in casa Flamengo, ma il risultato non è soddisfacente. E’ lo stesso club brasiliano a comunicare che, sulle 293 persone legate al club testate, 38 sono risultate positive al Coronavirus. Tutti asintomatici e 11, tra cui due atleti, precedentemente in contatto con il virus e con anticorpi. Tre di loro sono invece calciatori della prima squadra. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Brutta disavventura per il difensore dei Baltimore Ravens (NFL) Earl Thomas. Una notte di fuoco per l'ex giocatore di Seattle, scoperto dalla moglie nel bel mezzo di un'orgia organizzata assieme al fratello. La cosa non è andata giù alla signora Thomas che ha reagito puntandogli alla tempia una pistola, una Beretta 9mm. Il fatto risale al 13 aprile ma è venuto alla luce solo oggi, reso pubblico dal sito 'Tmz'.

Sono ore di grande paura per le condizioni di Tomas Felipe Carlovich, ex calciatore considerato uno dei più talentuosi del calcio argentino. In un quartiere a ovest di Rosario, 'El Trinche' è stato aggredito da alcuni ragazzini nel tentativo di rapinarlo, è finito per terra sbattendo la testa e adesso si trova in ospedale in condizione d'incoscienza e in coma indotto.

Sono stati riscontrati nuovi casi per la Fiorentina, il club viola è stato uno di quelli più colpiti dall'emergenza, Vlahovic, Cutrone e Pezzella fra i giocatori, il medico sociale Luca Pengue, il fisioterapista Stefano Dainelli e altre sette persone fra staff e dipendenti del club quelli già contagiati.

Nuovi casi di Coronavirus in casa Sampdoria. Già a marzo altri cinque calciatori erano stati colpiti dal virus (Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina e Thorsby), più il medico Amedeo Baldari. Adesso questa nuova comunicazione del club blucerchiato.

Leonid Fedun, presidente dello Spartak Mosca, è risultato positivo al tampone, la comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal club con una breve nota, è stato precisato che il numero uno si trova attualmente in ospedale.